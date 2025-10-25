أول تعليق من ييس توروب بعد الفوز علي إيجل نوار والتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال

أعرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي في مباراة الإياب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "منذ البداية كان هدفنا هو التأهل لدور المجموعات، ونتيجة لقاء الذهاب ساعدتنا كثيرا في تحقيق ذلك."

وأضاف: "واجهنا موقفا صعبا منذ البداية بعد حالة الطرد، ولعبنا أكثر من 75 دقيقة بعشرة لاعبين أمام 11، لكن الفريق أظهر شخصية قوية وروح قتالية كبيرة."

وتحدث المدرب عن تحسن الأداء الدفاعي، قائلا: "في المؤتمر الماضي سألني أحد الصحفيين عن أزمة الدفاع، واليوم قدمنا الرد داخل الملعب، ضيقنا المساحات ولعبنا ككتلة واحدة، وهو ما جعل الأداء الدفاعي أفضل بكثير."

ووجه توروب شكره إلى لاعبيه، قائلا: "أشكر عمر كمال على استغلاله للفرصة التي أتيحت له، كما أشكر جميع اللاعبين على القتال والفوز رغم النقص العددي."

وأوضح المدرب الدنماركي أنه لم يلاحظ فارقا في الأداء بين الشوطين، مشيرا إلى أن اللاعبين أظهروا نضجا كبيرا داخل الملعب رغم الظروف الصعبة.

وتابع: "قمنا بإجراء العديد من التعديلات على التشكيل، ورغم ذلك حافظ اللاعبون على الجودة العالية، وهو ما يؤكد أن الأهلي يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين أصحاب الكفاءة."

وعن ضغط المباريات، قال توروب: "أنا من نوعية المدربين الذين يمتلكون مرونة في طريقة اللعب، لذلك أتعامل مع كل مباراة بطريقة تناسب الخصم، مع الحفاظ على الأساس الذي نعمل عليه."

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلا: "أنا أتعلم كل يوم من المباريات ومن اللاعبين، في أول ثلاث مباريات حققنا ثلاث انتصارات، والهدف دائما هو الفوز وتطوير الأداء، أثق بجميع اللاعبين، وأعمل على أن يشعر كل لاعب بأنه جزء من الفريق، لأننا بالفعل نلعب كفريق واحد."

مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي أيضا، بنتيجة 1-0، ليصعد المارد الأحمر إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقاءين 2-0.

وسجل عمر كمال هدف النادي الأهلي في شباك نظيره إيجل نوار البوروندي في الدقيقة 58

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء مباشرة في وجه جراديشار، في الدقيقة 16 بعد احتكاك بدون كرة مع مدافع إيجل نوار البوروندي.

تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام وكوكا

الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومروان عطية

الهجوم: أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وجراديشار

وجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي كل من: سيحا، ياسر إبراهيم، مصطفي العش، أفشة، تريزيجيه، محمد هاني، أشرف بن شرقي، وزيزو ومحمد شكري.

