توتنهام يكتسح إيفرتون بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز على نظيره إيفرتون بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف توتنهام اللاعب ميكي فان دي فين (هدفين) في الدقيقة 19 و45+6 وبابي سار 89. 

تشكيل إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
في خط الدفاع: جيمس تاركوسكي، فيتالي ميكولينكو، مايكل كين، جيك أوبراين
في خط الوسط: كيرنان ديوسبري هال، جاك غريليش، جيمس جارنر، إدريسا غاي
في خط الهجوم: إليمان نداي، بيتو

تشكيل توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون 

في حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو
في خط الدفاع: ميكي فان دي فين، دجد سبنس، كيفين دانسو، بيدرو بورو
في خط الوسط: محمد قدوس، تشافي سيمونز، جواو بالينيا، رودريجو بينتانكور
في خط الهجوم: بيرنان جونسون، راندال كولو مواني

