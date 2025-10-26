الأحد 26 أكتوبر 2025
تريزيجيه وبن شرقي يعودان لتشكيل الأهلي الأساسي أمام بتروجيت في الدوري

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب على عودة الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي إلى التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة بتروجيت، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الثنائي غاب عن تشكيل الفريق الأساسي في المباراة الأخيرة أمام إيجل نوار، حيث شاركا كبدلاء خلال أحداث اللقاء. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز في المباراة القادمة.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي بتروجيت يوم الأربعاء المقبل 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الدوري المصري الممتاز.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره إيجل نوار البوروندي أمس، بنتيجة 1-0، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

الجريدة الرسمية