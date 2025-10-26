الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيبات خاصة في الأهلي لتسهيل مشاركة ذوي الهمم وكبار السن في الجمعية العمومية

انتخابات الأهلي
انتخابات الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن اتخاذ ترتيبات استثنائية لتيسير عملية حضور الأعضاء من ذوي الهمم وكبار السن خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر بمقر النادي بالجزيرة،  لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة أربع سنوات قادمة.

وخصصت إدارة النادي الأهلي ممرات دخول وخروج وكراسي متحركة وأماكن انتظار قريبة من لجنة الانتخابات لتيسير مهمة الأعضاء من ذوي الهمم وكبار السن في الإدلاء بأصواتهم.

كما وجهت إدارة النادي الشكر والتقدير لهؤلاء الأعضاء على حرصهم الدائم على التواجد في مثل هذه المواقف المهمة في تاريخ النادي الأهلي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز في المباراة القادمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي بتروجيت يوم الأربعاء المقبل 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الدوري المصري الممتاز.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره إيجل نوار البوروندي أمس، بنتيجة 1-0، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

الجريدة الرسمية