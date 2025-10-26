الأحد 26 أكتوبر 2025
رياضة

ديانج يعوض غياب مروان عطية في تشكيل الأهلي أمام بتروجيت

اليو ديانج
اليو ديانج

يستمر المالي أليو ديانج في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي خلال المواجهة المقبلة للأحمر أمام بتروجيت المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويأتي تواجد ديانج في وسط ملعب الأهلي تعويضا لغياب مروان عطية، الذي سيغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف لتراكم ثلاثة إنذارات.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز في المباراة القادمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي بتروجيت يوم الأربعاء المقبل 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الدوري المصري الممتاز.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره إيجل نوار البوروندي أمس، بنتيجة 1-0، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

ديانج اليو ديانج الأهلي الدورى المصرى الممتاز مروان عطية

الجريدة الرسمية