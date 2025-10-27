سيد عبد الحفيظ: رواتب اللاعبين هي أول مهمة لي حال نجاحي في الانتخابات

أكد سيد عبد الحفيظ، المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أن شعار وقيم القلعة الحمراء يجب أن تظل فوق الجميع، مشددا على أن أي لاعب لا يقدر قيمة قميص الأهلي لا مكان له داخل النادي.

تصريحات سيد عبد الحفيظ

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "أي حد مش مقدر شعار الأهلي، ربنا يوفقه في أي مكان تاني، لأن اللي يهمنا هو هوية النادي وشخصيته مش الأسماء، والأهلي دايما بيكمل بعد رحيل أي لاعب، والتاريخ شاهد على كده".

وأضاف: "الكرة في الأهلي محتاجة حاجتين أساسيتين: عين تختار صح، وقدرات مادية تدعم الاختيارات دي، وده لازم يكون موجود دايمًا. ومع أي فرصة لتقوية الفريق، الأهلي مش هيتردد في استغلالها".

وأوضح عبد الحفيظ أنه سيولي اهتماما خاصا بملف رواتب اللاعبين حال فوزه في الانتخابات، مؤكدا: "أول حاجة هراجعها هي الرواتب، لأن لازم يكون فيه عدالة وتوازن داخل الفريق، ولو في لاعب عقليته مش مناسبة لطبيعة الأهلي، يبقى مع ألف سلامة".

وتحدث عن قراره بالترشح قائلا: "القرار جه بعد ما حسيت إن ممكن يكون ليا دور أفيد بيه النادي، ردود فعل الأعضاء خلال الندوات الانتخابية كانت دافع كبير، وإن شاء الله نكون على قد الثقة".

كما أشار إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، موضحا: "اتكلمنا عن المستقبل مش الماضي، وأنا مش شايل أي حاجة قديمة، الخطيب هو اللي اختارني وهيكون المشرف على الكرة، والمسمى مش فارق معايا، المهم الصلاحيات تكون واضحة".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة داخل الأهلي ستعتمد على العمل الجماعي، قائلا: "مجلس الأهلي الجاي هيكون قائم على التعاون وتوزيع الاختصاصات، والاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي وصحي طالما الهدف مصلحة النادي الأهلي".

