"بيشرب شيشة وهو ماشي على الطريق”، ضبط سائق ميكروباص بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سائق ميكروباص لقيامه بوضع “نرجيلة” بباب السيارة والتدخين أثناء القيادة معرضا حياته وحياة المواطنين للخطر بالإسكندرية.

“بيشيش وهو ماشي”.. القبض على سائق ميكروباص لتدخينه بالإسكندرية

جاء ذلك في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص وهو يدخن نرجيلة - شيشة - أثناء القيادة بطريقة تعرض الآخرين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة التي تبين أنها بدون تراخيص أو لوحات معدنية والسائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وبحوزته النرجيلة، وبمواجهته اعترف السائق بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.