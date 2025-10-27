شهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية صباح اليوم الإثنين، كثافات مرورية مرتفعة على عدد كبير من المحاور والطرق الرئيسية، بالتزامن مع ذروة خروج الموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم.

زحام مروري بأغلب محاور القاهرة الكبرى.. الطريق السياحي ودائرى المنيب وكوبرى الجلاء الأبرز



ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، خاصة بمناطق رمسيس، عبد المنعم رياض، العجوزة، والزمالك، كما تكدست الحركة على كورنيش النيل بداية من ماسبيرو حتى أثر النبي.



وسُجل زحام واضح في صلاح سالم، الأوتوستراد، محور النصر، ميدان العباسية، وشارع الطيران بمدينة نصر، بجانب تباطؤ بحركة السير في شارع الخليفة المأمون ومحيط جامعة عين شمس.

في الجيزة:



شهد شارع الهرم زحامًا كبيرًا منذ الساعات الأولى بسبب أعمال مترو الأنفاق، مع بطء حركة السيارات في شارع فيصل، ترعة المريوطية، الطالبية، والمنيب.

كما ظهرت كثافات ملحوظة في محور صفط اللبن، جامعة القاهرة، ميدان النهضة، شارع السودان، ومحور 26 يوليو في الاتجاه القادم من أكتوبر نحو المهندسين.

في القليوبية:



سُجلت كثافات مرورية متقطعة على الطريق الزراعي في الاتجاهين خاصة بمناطق شبرا الخيمة، قليوب، وطوخ، مع تباطؤ بسيط بحركة السير أعلى الطريق الدائري الإقليمي بسبب زيادة الأحمال.

وتواصل الإدارة العامة للمرور متابعة الحالة الميدانية ونشر الخدمات والدفع بسيارات الإغاثة والأوناش لرفع أي أعطال تعيق حركة المركبات، مع التنسيق المستمر بين إدارات مرور القاهرة والجيزة والقليوبية لتيسير الحركة وتوفير السيولة في أوقات الذروة.

