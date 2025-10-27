الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

زحام مروري بأغلب محاور القاهرة الكبرى، الطريق السياحي ودائرى المنيب وكوبرى الجلاء الأبرز

زحام مروري
زحام مروري

 شهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية صباح اليوم الإثنين، كثافات مرورية مرتفعة على عدد كبير من المحاور والطرق الرئيسية، بالتزامن مع ذروة خروج الموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم.

 

زحام مروري بأغلب محاور القاهرة الكبرى.. الطريق السياحي ودائرى المنيب وكوبرى الجلاء الأبرز 


ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، خاصة بمناطق رمسيس، عبد المنعم رياض، العجوزة، والزمالك، كما تكدست الحركة على كورنيش النيل بداية من ماسبيرو حتى أثر النبي.


وسُجل زحام واضح في صلاح سالم، الأوتوستراد، محور النصر، ميدان العباسية، وشارع الطيران بمدينة نصر، بجانب تباطؤ بحركة السير في شارع الخليفة المأمون ومحيط جامعة عين شمس.

 في الجيزة:


شهد شارع الهرم زحامًا كبيرًا منذ الساعات الأولى بسبب أعمال مترو الأنفاق، مع بطء حركة السيارات في شارع فيصل، ترعة المريوطية، الطالبية، والمنيب.
كما ظهرت كثافات ملحوظة في محور صفط اللبن، جامعة القاهرة، ميدان النهضة، شارع السودان، ومحور 26 يوليو في الاتجاه القادم من أكتوبر نحو المهندسين.

 في القليوبية:


سُجلت كثافات مرورية متقطعة على الطريق الزراعي في الاتجاهين خاصة بمناطق شبرا الخيمة، قليوب، وطوخ، مع تباطؤ بسيط بحركة السير أعلى الطريق الدائري الإقليمي بسبب زيادة الأحمال.

وتواصل الإدارة العامة للمرور متابعة الحالة الميدانية ونشر الخدمات والدفع بسيارات الإغاثة والأوناش لرفع أي أعطال تعيق حركة المركبات، مع التنسيق المستمر بين إدارات مرور القاهرة والجيزة والقليوبية لتيسير الحركة وتوفير السيولة في أوقات الذروة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة المرور اليوم زحام القاهرة شارع الهرم محور 26 يوليو كوبرى اكتوبر الطريق الزراعي وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور أخبار المرور

مواد متعلقة

النيابة العامة تباشر التحقيق مع متهمين استغلا مشاجرة بالمنيا للتحريض الطائفي

اقتحام أوكار الجريمة، ضبط 4 تشكيلات عصابية و39 بلطجيا وهاربا من المراقبة بالمحافظات

اعترافات المتهم بقتل أطفال فيصل: «حطّيت لهم السم في العصير وانتقمت من أمهم»

سمم الأم وأطفالها الثلاثة بعد اكتشافه سوء سلوكها، الداخلية تكشف لغز جريمة طفلي اللبيني

تهريب بضائع جمركية ومواد مخدرة أبرزها.. أمن المنافذ يضبط 54 قضية متنوعة

أخبار الحوادث اليوم: أدلة تقود الشرطة للبحث عن مرتكبي جريمة الهرم.. حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلاف طائفي بالمنيا.. مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط أسانسير بالنزهة

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

ارتفاع ملحوظ للزيتون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 6 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى

الاتحاد السكندري يسعى لعبور وادي دجلة للابتعاد عن صراع المراكز الأخيرة

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

فوز الطالب سيف الشحات ببطولة جامعة القاهرة الأهلية لتنس الطاولة

خدمات

المزيد

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 6 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية