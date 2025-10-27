ضبط سائق ربع نقل يسير بحمولة زائدة في البحيرة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير بحمولة زائدة معرضا حياته وحياة المواطنين للخطر فى البحيرة.
ضبط سائق ربع نقل لحمل حمولة زائدة
وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى.
وبمواجهته اعترف السائق بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
