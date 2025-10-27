الإثنين 27 أكتوبر 2025
ضبط سائق ربع نقل يسير بحمولة زائدة في البحيرة

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة ربع نقل بحمولة زائدة، فيتو

 كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير بحمولة زائدة معرضا حياته وحياة المواطنين للخطر فى البحيرة.

ضبط سائق ربع نقل لحمل حمولة زائدة 

 وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى.

زحام مروري بأغلب محاور القاهرة الكبرى، الطريق السياحي ودائرى المنيب وكوبرى الجلاء الأبرز

النيابة العامة تباشر التحقيق مع متهمين استغلا مشاجرة بالمنيا للتحريض الطائفي

وبمواجهته اعترف السائق بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

