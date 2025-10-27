القبض على عنصر جنائي غسل 90 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون بمحافظة القاهرة.

طرق غسل الأموال

وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس شركات، وشراء سيارات، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وفق القانون، لضمان مواجهة جميع نشاطاته الإجرامية ومصادرة الأموال المتحصلة منه.



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

