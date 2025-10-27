الإثنين 27 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

طرق غسل الأموال

وكشفت التحريات قيام المتهمين بإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء الأراضي الزراعية، تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.


قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاموا بها بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

