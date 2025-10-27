الإثنين 27 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على 26 شخصا لاستغلال الأطفال في التسول بالقليوبية

القبض على 26 شخص لاستغلال الأطفال في التسول بالقليوبية

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث  بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 22 رجلًا و4 سيدات، بينهم 16 من ذوي المعلومات الجنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القليوبية.

حماية الأطفال وضمان سلامتهم

تم ضبط 6 أطفال من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي.

القبض على 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

القصة الكاملة لأحداث بني مزار.. مصدر أمني يكشف التفاصيل والقبض على المحرضين وجلسة صلح تنهي الأزمة.. ورسالة تحذير حاسمة من وزارة الداخلية


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى أهاليهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله بإحدى دور الرعاية.

الجريدة الرسمية