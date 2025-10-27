القبض على 26 شخصا لاستغلال الأطفال في التسول بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 22 رجلًا و4 سيدات، بينهم 16 من ذوي المعلومات الجنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القليوبية.

حماية الأطفال وضمان سلامتهم

تم ضبط 6 أطفال من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى أهاليهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله بإحدى دور الرعاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.