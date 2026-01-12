الإثنين 12 يناير 2026
رياضة

تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر في كلاسيكو الدوري السعودي

الهلال والنصر
الهلال والنصر
ديربي الرياض، يلتقي الهلال والنصر اليوم الإثنين في ديربي الرياض في افتتاح الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب "المملكة أرينا".

ومن المتوقع أن يبدأ سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال مباراة الليلة أمام النصر بالتشكيل التالي: 

تشكيل الهلال ضد النصر

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: حمد اليامي، حسن تمبكتي، روبن نيفيز، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري، ماتيوس نونيز.

خط الهجوم: ليوناردو.

موقف الهلال والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي جعبته 35 نقطة جمعها من 11 انتصارًا وتعادلين ولم يُهزَم في أي مباراة فيما يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة جمعها من 10 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين.

موعد مباراة الهلال أمام النصر في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين بالجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري روشن في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يدخل الهلال ديربي الرياض أمام النصر وهو يسعى لكسر سلسلة نتائج سلبية فرضت نفسها في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، بعدما حقق الزعيم فوزًا وحيدًا فقط في آخر خمس مباريات جمعته بغريمه التقليدي في مختلف البطولات، مقابل تعادل واحد وثلاث هزائم.

ويعود آخر انتصار للهلال على النصر إلى مباراة كأس السوبر السعودي، فيما تعود آخر مرة تمكن فيها الأزرق من تحقيق الفوز في الدوري السعودي للمحترفين إلى شهر يناير 2023.

وعلى صعيد منافسات الدوري، فشل الهلال في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات ديربي أمام النصر، بواقع تعادل واحد وخسارتين، وهي سلسلة لم يمر بها الفريق منذ الفترة الممتدة بين فبراير 2018 وأكتوبر 2019، عندما خاض أربع مباريات متتالية دون انتصار.

 ويخوض خورخي خيسوس ثاني مباراة له أمام الهلال في مسيرته التدريبية، بعد انتصاره مع فلامينجو البرازيلي بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020، بينما يسجل سيموني إنزاجي ظهوره الأول أمام خيسوس أو فريق النصر.

