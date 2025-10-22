حملة مرورية على خط الجامعة لتنظيم حركة السير في قنا (فيديو)

شنت إدارة مباحث مرور قنا، بالتنسيق مع إدارة مجمع مواقف المحافظة، حملات مرورية مكثفة بمنطقتي المساكن والجامعة بمدينة قنا، وذلك استجابةً لشكاوى عدد من طلاب الجامعة بشأن تصرفات بعض سائقي سيارات السرفيس والميكروباص داخل المدينة.

وقالت إدارة المرور: إن الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادات الأمنية بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، خاصة فئة الطلاب، لضمان التزام السائقين بخطوط السير المقررة، ومنع أي تجاوزات أو مضايقات قد يتعرض لها الركاب أثناء التنقل.

حملات مرورية مستمرة على مواقف قنا

وأكدت على أهمية التأكد من سلامة التراخيص الفنية للسائقين والسيارات، ومتابعة تحقيق السيولة المرورية في شوارع المدينة المختلفة من خلال انتشار رجال المرور على مدار اليوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكانت إدارة المرور قد استجابت في وقت سابق لشكوى طالبة بجامعة قنا، تمثلت في قيام أحد السائقين برفض توصيلها إلى الموقف المخصص وقيامه بالتلفظ بألفاظ غير لائقة، حيث تم تحديد السائق وسحب رخصته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وتواصل إدارة مرور قنا جهودها لضبط المخالفات والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، بما يضمن انضباط حركة النقل والمواصلات داخل المدينة، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب والمواطنين على حد سواء.

