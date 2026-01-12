إحالة مديرة مدرسة تجريبية وأخصائيين اجتماعيين للمحاكمة التأديبية بسبب واقعة تنمر

18 حجم الخط

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة إحدى المدارس التجريبية بمدينة المنزلة، واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفة أحكام لائحة التحفيز المدرسي والانضباط التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاء قرار الإحالة بعد تعرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي للتنمر والاعتداء اللفظي والجسدي من بعض زميلاتها، وما أعقب ذلك من محاولتها إلقاء نفسها من نافذة الفصل الدراسي الكائن بالطابق الأول العلوي، خلال اليوم الدراسي الموافق 11 نوفمبر الماضي.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد تداول الواقعة عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتم إخطار النيابة المختصة التي باشرت تحقيقًا عاجلًا في الواقعة.

وتولت النيابة الإدارية بالمطرية التحقيق، برئاسة المستشار محمد حميدو، وتحت إشراف المستشار الدكتور باسم الهجرسي، مدير النيابة، حيث استمعت إلى أقوال التلميذة وذويها، اللذين أفادا بتقدمهما بعدة شكاوى سابقة إلى إدارة المدرسة خلال العام الدراسي الجاري، بشأن تعرض نجلتهما للتنمر والاعتداء اللفظي والإيذاء البدني المتكرر من بعض التلميذات، وما خلفه ذلك من آثار نفسية سلبية دفعتها لمحاولة إلقاء نفسها من نافذة الفصل أثناء الحصة الدراسية.

كما قرر ذوو التلميذة أن إدارة المدرسة لم تقم بإخطارهم بالواقعة، وأن علمهم بها جاء من نجلتهم عقب عودتها من اليوم الدراسي، حيث أوضحت أنها حاولت إلقاء نفسها بعد تقريب أحد المقاعد من نافذة الفصل، إلا أن معلمة الفصل تدخلت ومنعتها، وحررت مذكرة بالواقعة لمشرف الدور، الذي عرضها بدوره على مديرة المدرسة.

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، برئاسة مديرة إدارة المدارس الرسمية لغات بالمديرية، لفحص الواقعة وبيان مدى التزام إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وبمطالعة تقرير اللجنة وما أسفرت عنه التحقيقات، تبين تقاعس الأخصائي الاجتماعي وأمين سر لجنة الحماية بالمدرسة عن إعداد دراسة لحالة للتلميذة عقب الواقعة، وعدم توثيق وقائع التنمر والاعتداء اللفظي والجسدي، وعدم عرضها على لجنة الحماية بالمخالفة لأحكام اللائحة، فضلًا عن اشتراكه في صدور قرار لجنة الحماية بنقل التلميذة إلى فصل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية.

كما ثبت تقاعس الأخصائية الاجتماعية عن اتخاذ أي إجراء حيال وقائع التنمر منذ بداية العام الدراسي، وعدم قيدها بسجل الانضباط المدرسي، فضلًا عن إهمال مديرة المدرسة في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيها، وتقاعسها عن إخطار ولي أمر التلميذة بمحاولة إلقاء نفسها من نافذة الفصل الدراسي.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية قرارها بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.