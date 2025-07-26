8 نصائح للعناية الطبيعية بالشعر الدهني صيفًا

نصائح للعناية الطبيعية بالشعر الدهني صيفًا، يُعد الشعر الدهني من أكثر أنواع الشعر التي تواجه تحديات خاصة خلال فصل الصيف، إذ تزداد فيه إفرازات فروة الرأس للزيوت بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية.





وقد يؤدي ذلك إلى مظهر باهت أو دهني، وشعور بعدم النظافة، كما يُعرض الشعر للتقصف وتساقط محتمل إذا لم تتم العناية به بالشكل السليم.



أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر الدهني خلال الصيف تتطلب توازنًا دقيقًا بين التنظيف والتغذية دون إفراط، كما أن الاعتماد على المكونات الطبيعية بشكل منتظم يمنح فروة الرأس الانتعاش ويقلل من الزيوت الزائدة دون الإضرار بالبصيلات.



نصائح للعناية بالشعر الدهني صيفا

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أهم النصائح التي تساعد على العناية بالشعر الدهني خلال الصيف، دون الحاجة لاستخدام مستحضرات تجارية قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة بفروة الرأس على المدى الطويل.



أولًا: غسل الشعر باعتدال

من الأخطاء الشائعة في العناية بالشعر الدهني هو الإفراط في غسله يوميًا، ما يؤدي إلى تجريد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية، فينتج الجسم كميات أكبر من الزهم كآلية تعويض، مما يزيد من دهنيته. يُنصح بغسل الشعر الدهني من 2 إلى 3 مرات أسبوعيًا باستخدام شامبو لطيف خالٍ من الكبريتات، ومُخصص لتنقية فروة الرأس من الدهون دون التسبب في جفافها أو تهيّجها.

العناية بالشعر الدهني

ثانيًا: استخدام مكونات طبيعية لتنظيم إفراز الزيوت



1. خل التفاح المخفف

خل التفاح الطبيعي يحتوي على خصائص قابضة تساعد على موازنة حموضة فروة الرأس وتنظيم إفراز الدهون. يُستخدم عن طريق خلط ملعقتين من خل التفاح في كوب من الماء، ويُشطف به الشعر بعد غسله بالشامبو. يُترك لبضع دقائق ثم يُشطف بالماء البارد.

2. الشاي الأخضر

يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات تساعد في تقليل الزهم، كما يهدئ فروة الرأس. يُمكن نقع كيسين من الشاي الأخضر في ماء ساخن، ثم ترك السائل يبرد واستخدامه كغسول نهائي بعد الشامبو.

3. الليمون والماء

عصير الليمون يحتوي على حمض الستريك الذي يزيل الدهون الزائدة من فروة الرأس، ويترك الشعر ناعمًا ونظيفًا. يُخلط عصير نصف ليمونة في كوب من الماء، ويُستخدم كغسول بعد الشامبو مرة واحدة أسبوعيًا.

ثالثًا: تجنب استخدام منتجات الشعر الثقيلة



خلال الصيف، من الأفضل تجنب الزيوت الثقيلة وكريمات التصفيف التي قد تزيد من دهون الشعر أو تسد مسام فروة الرأس. إن كنتِ بحاجة إلى ترطيب الأطراف، يمكن استخدام كمية قليلة من زيت الأرغان أو زيت الجوجوبا على أطراف الشعر فقط، دون ملامسة الجذور.

رابعًا: اختيار التسريحات المناسبة



ربط الشعر لفترات طويلة أو تغطيته باستمرار يُساهم في تراكم العرق والزيوت. يُنصح بترك الشعر منسدلًا كلما أمكن ذلك، أو ربطه برفق مع الحرص على تهويته. التسريحات الفضفاضة مثل الضفائر الخفيفة تساعد على حماية الشعر من التعرق المفرط دون الضغط على فروة الرأس.

مشاكل الشعر الدهني

خامسًا: ماسكات طبيعية للشعر الدهني في الصيف



1. ماسك الزبادي والطين الأخضر

يُعد الطين الأخضر من أفضل المكونات لامتصاص الزيوت الزائدة وتنظيف فروة الرأس، بينما يعمل الزبادي على تهدئة الجلد. يُمزج ملعقتان من الزبادي مع ملعقة من الطين الأخضر ويوضع الخليط على فروة الرأس لمدة 15 دقيقة، ثم يُشطف جيدًا.

2. ماسك بياض البيض

بياض البيض يُساعد في تقليل الدهون الزائدة ويغذي الشعر بالبروتينات. يُخفق بياض بيضة ويُوضع على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله بشامبو خفيف.

3. ماسك الصبار وعصير الخيار

جل الألوفيرا ينظف فروة الرأس بعمق ويُقلل من الإفرازات الدهنية، أما الخيار فيعمل على تبريد الفروة. يُخلط ملعقتان من جل الصبار مع عصير نصف ثمرة خيار ويوضع الخليط على فروة الرأس لمدة نصف ساعة.

سادسًا: النظام الغذائي ودوره في العناية بالشعر



الصيف يؤثر على الجسم ككل، وأي خلل غذائي قد يظهر بشكل مباشر على صحة الشعر. لتقليل مشاكل الشعر الدهني، احرصي على:

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B6 وB12 والزنك، مثل المكسرات والبقوليات والبيض.

شرب كميات كافية من الماء (2 إلى 3 لترات يوميًا).

تقليل تناول الدهون المشبعة والسكريات، التي تزيد من نشاط الغدد الدهنية في فروة الرأس.

سابعًا: الابتعاد عن مصادر الحرارة المباشرة



تعريض الشعر لمجفف الشعر أو مكواة التمليس بشكل مفرط يُحفّز فروة الرأس لإفراز مزيد من الدهون كرد فعل على الجفاف الناتج. في الصيف، من الأفضل ترك الشعر ليجف طبيعيًا بعد الاستحمام، أو استخدام المجفف على حرارة باردة.

ثامنًا: الاستحمام بماء فاتر أو بارد



الماء الساخن يُحفّز إفراز الزيوت من الغدد الدهنية، لذا يُفضّل غسل الشعر بالماء الفاتر أو البارد، خصوصًا في الصيف، للحفاظ على توازن فروة الرأس وتقليل تراكم الدهون.

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