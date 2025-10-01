نصائح للعناية بالشعر الدهني، وتقليل لمعانه ودهونه

نصائح للعناية بالشعر الدهني، يعاني كثيرون من مشكلة الشعر الدهني، حيث تتراكم الزيوت على فروة الرأس فتُضيّق المسام وتُسبّب الحكة، أحيانًا تقود إلى التهابات مثل التهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس.



غير أن التخلص من هذا اللمعان الدهني الزائد لا يعني إزالة الزيوت الطبيعية تمامًا، فهي ضرورية لحماية الشعر وصحّة الفروة.



طرق تقليل دهون الشعر دون الإضرار به

من هنا، يقدّم التقرير مجموعة من الإجراءات والعلاجات الطبيعية لتقليل الدهون دون إضرار بالشعر، وفقًا لموقع Healthline.



أولًا: تعديل عادات الغسيل

الغسيل بشكل متكرّر

إذا كان شعرك شديد الدهنية، قد تحتاجين إلى غسل يومي لإزالة الزيت المتراكَم والأوساخ.

وقد يكون تقليل عدد مرات الغسل مفيدًا

فالغسيل المفرط قد يجرد الفروة من زيوتها الطبيعية ما يدفعها لإنتاج المزيد للتعويض.

استخدام الشامبو بالشكل الصحيح

عند غسل الشعر، ركِّزي على الفروة والجذور فقط، ودلكي بلطف من دون خدش أو فرك قوي. اجعلي الشامبو يجري عبر خصلات الشعر عند الشطف.

استخدام البلسم بعناية

ضعي المنتج على أطراف الشعر فقط لتجنّب زيادة اللّمعان، وتأكّدي من شطفه جيدًا.

التجفيف الطبيعي

الامتناع عن استخدام حرارة عالية أو مكواة قدر الإمكان، أو استخدام مجفِّف بدرجة حرارة منخفضة؛ هذا يُقلِّل من مظهر الدهون.

استخدام منتجات مخصصة للشعر الدهني

جرّبي شامبو مخصّص للتنقية “Clarifying shampoo” أو حتى شامبو أطفال خفيف للاستخدام اليومي المتكرّر.

المعاملة بلُطف

سواء عند غسل، تمشيط أو تسريح الشعر، كونب لطيفة لتفادي تهيُّج الفروة وتحفيز الغدد الدهنية.

الشطف الجيد

خذي وقتًا إضافيًا لإزالة كل بقايا الشامبو أو البلسم، إذ إن بعض البقايا قد تلتصق بالشعر وتُشعِره بالدهنيّة.

تنظيف الفرشاة

فرشاة الشعر قد تحمل دهونًا ومنتجات متراكمة، فاحرصي على تنظيفها بانتظام.

ثانيًا: تغيير المنتجات المستخدمة

تجنُّب المنتجات التي تحتوي على السيليكون

السيليكونات غالبًا ما تُشكّل طبقة تُضفي لمعانًا إضافيًا على الشعر، وقد تمنع اختراق الرطوبة المفيدة. حرفيًا، تفادى مكوّنات تنتهي بـ “-cone”.

استخدام شامبو جاف (Dry Shampoo)

يُساعد على امتصاص الدهون مؤقتًا وإعادة شعور النظافة. لكن الاستخدام المتكرّر قد يترك بقايا ويجفف الشعر، لذا يُفضل استخدامه باعتدال.

ترطيب خفيف

استخدمي بلسمًا خفيف الوزن أو بلسم “Leave-in” بكميات قليلة، وطبّقيه على الشعر الرطب، لتقليل الشعور بالجفاف الذي قد يدفع الفروة لإنتاج مزيد من الزيت.

الشامبو بزيت الشاي الأخضر

تُشير بعض الأبحاث إلى أن مستخلص الشاي الأخضر قد يساهم في خفض إنتاج الدهون عند الاستخدام الموضعي.

الشامبو بزيت شجرة الشاي

لزيت شجرة الشاي خصائص مضادَّة للبكتيريا والفطريات؛ لذلك يُمكن أن يُخفّف الحكة ويُساعد في السيطرة على دهنية الشعر.

العناية بالشعر الدهني، فيتو

ثالثًا: العلاجات المنزلية الطبيعية

الجل أو الماسك بالألوفيرا (الصبار)

يُعتقد أن الصبار يساهم في إزالة الدهون الزائدة، وتهدئة الفروة، مع أنه لا توجد دراسات قوية تدعم فعاليته بالكامل، لكنه يُعد آمنًا عند الاستخدام الموضعي.

شامبو جاف منزلي الصنع

مثل نشا الذرة أو بودرة أطفال، مع إضافة القليل من مسحوق الكاكاو للشعر الداكن، كبديل مؤقت وشبه طبيعي.

تغذية بالشعر بجوز الهند

يمكن استخدام زيت جوز الهند في علاج عميق، إذ قد يساعد في رفع الدهون العالقة من الفروة مع منح ترطيب مفيد.

الشطف بخلّ التفاح المخفف

يساعد الخل المخفّف على إزالة تراكمات المنتجات وضبط درجة الحموضة في الفروة، مما قد يقلل مظهر الدهنية.

استخدام نبات وِتش هازل (Witch Hazel)

يُستخدم لتهدئة الحكة، ضم المسام التي تفرز الزيت، وتقليل الالتهاب في فروة الرأس.

ماسك العسل

يُعتبر العسل مكوّنًا مضادًا للبكتيريا والفطريات، وقد يساعد في تهدئة الفروة ومعالجة القشرة. أظهرت دراسة عام 2023 أن معالجات موضعية من العسل وبعض المكوّنات الأخرى ساهمت في تخفيف أعراض الالتهاب الدهني.

رابعًا: ممارسات للعناية بالشعر والفروة

تجنّب العبث بالشعر كثيرًا

التمشيط أو اللمس المستمر قد يُحفّز الغدد الدهنية وينقل الزيوت من اليد إلى الشعر.

غسل الشعر بعد التمارين الرياضية

العرق يُنشر الدهون ويجعل الشعر يبدو أقل نظافة، لذا يُنصح بغسله بعد التمارين.

غسل الشعر بعد استخدام قبعة أو خوذة

هذه الأدوات قد تحبس الحرارة وتشتّت الدهون، فغسل الشعر بعدها يُساعد في التخلص من الزيوت الزائدة.

ترك الشعر منسدلًا من وقت لأخر

تسريحات الشعر المشدودة باستمرار تنشر الدهون إلى الشعر، لذا السماح للشعر بالانطلاق قد يساعد في إبطاء مظهر الدهنية.

