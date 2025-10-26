آرسنال يفوز على كريستال بالاس ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي

فاز فريق آرسنال، على نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

من سجل هدف آرسنال في شباك كريستال بالاس؟

جاء هدف أرسنال عن طريق إيبيريشي إيزي في الدقيقة 39.

تشكيل آرسنال ضد كريستال بالاس

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

الوسط: إيبيريشي إيزي، زوبيميندي، ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا، جيوكيرس، تروسارد.

تشكيل كريستال بالاس ضد آرسنال

حراسة المرمى: هندرسون.

الدفاع: مارك جيهي، ماكسنس لاكروا، ريتشاردز.

الوسط: ميتشيل، وكامادا، آدم وارتون، دانييل مونوز.

الوسط الهجومي: يريمي بينو، إسماعيلا سار.

الهجوم: ماتيتا.

ترتيب آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما كريستال بالاس يأتي في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

