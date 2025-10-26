الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

آرسنال
آرسنال

 أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، وأوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، تشكيل فريقهما، للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما، مساء اليوم على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تشكيل آرسنال ضد كريستال بالاس 

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

الوسط: إيبيريشي إيز، زوبيميندي، ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا، جيوكيرس، تروسارد.

تشكيل كريستال بالاس ضد آرسنال

حراسة المرمى: هندرسون.

الدفاع: مارك جيهي، ماكسنس لاكروا، ريتشاردز.

الوسط: ميتشيل، وكامادا، آدم وارتون، دانييل مونوز.

الوسط الهجومي: يريمي بينو، إسماعيلا سار.

الهجوم: ماتيتا.

آرسنال يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما كريستال بالاس يأتي في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال كريستال بالاس الدوري الانجليزي كريستال بالاس ضد أرسنال أرسنال ضد كريستال بالاس

مواد متعلقة

أرسنال يكتسح أتليتكو مدريد برباعية نظيفه في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتعادل مع أتليتكو مدريد سلبيا في الشوط الأول

الأكثر قراءة

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

بالأسماء، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن مشاركة “دونجا” مع الزمالك في كأس السوبر

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوي

عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

هل يمكن رهن شهادات الاستثمار في بنك لم يصدرها؟

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو يتربص به

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

حكم اختصاص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية