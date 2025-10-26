التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، وأوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، تشكيل فريقهما، للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما، مساء اليوم على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل آرسنال ضد كريستال بالاس

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

الوسط: إيبيريشي إيز، زوبيميندي، ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا، جيوكيرس، تروسارد.

تشكيل كريستال بالاس ضد آرسنال

حراسة المرمى: هندرسون.

الدفاع: مارك جيهي، ماكسنس لاكروا، ريتشاردز.

الوسط: ميتشيل، وكامادا، آدم وارتون، دانييل مونوز.

الوسط الهجومي: يريمي بينو، إسماعيلا سار.

الهجوم: ماتيتا.

آرسنال يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما كريستال بالاس يأتي في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

