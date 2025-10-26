بيلينجهام يسجل الهدف الثاني لـ ريال مدريد في شباك برشلونة

سجل بيلينجهام الهدف الثاني لـ ريال مدريد في شباك برشلونة، بالدقيقة 38 من المباراة التي تجمعهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا"، لتصبح النتيجة 2-1 للميرنجي.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ صالح فينيسيوس جونيور قبل أن يعود للفار ويلغيها.

وألغى الحكم هدفا لـ كيليان مبابي في الدقيقة 13 بعد العودة لتقنية الفار بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 23 سجل كيليان مبابي الهدف الأول لـ ريال مدريد بعد انفراد تام بالمرمى.

وسجل فيرمين لوبيز هدف التعادل لـ برشلونة في الدقيقة 38 من تصويبة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 38 سجل بيلينجهام الهدف الثاني لـ ريال مدريد.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بالدي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، جول كوندي.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيران توريس، لامين يامال

شكيل ريال مدريد ضد برشلونة

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - دين هويسين - إيدير ميليتاو - ألفارو كاريراس

في خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

في خط الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني – دييجو كوشين – إيدير آلاير.

خط الدفاع: ألخياندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتين – جول كوندي – إريك جارسيا – جوفري تورينتس – تشافي إسبارت.

خط الوسط: بيدري جونزاليس – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – درو فيرنانديز

خط الهجوم: فيران توريس – لامين يامال – ماركوس راشفورد – روني باردجي - أنطونيو فيرنانديز.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مواجهات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

فيما يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف ريال مدريد بفارق نقطتين، ويملك 22 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة، فيما خسر لقاء واحد.

ويأتي برشلونة من فوز كبير بدوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري، وريال مدريد حقق فوزًا على حساب يوفنتوس بهدف دون مقابل.

نتائج كلاسيكو الأرض الموسم الماضي

وتغلب برشلونة على ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، بنتيجة 4-0، وبنتيجة 4-3.

وفي كأس السوبر الإسباني تفوق برشلونة على ريال مدريد بخماسية لهدفين، وفي نهائي كأس ملك إسبانيا فاز فريق فليك أيضًا، وكان ذلك بنتيجة 3-2.

