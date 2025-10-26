تحذير من الزمالك لشيكو بانزا بسبب منشوره ضد جمهور الأبيض

حرص عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، توجيه تحذير شديد اللهجة إلى الأنجولي شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بسبب الاستوري الأخير الذي نشره على انستجرام.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك لـ"فيتو" أن مدير الكرة شدد على اللاعب بضرورة تجنب أي منشورات يمكن أن تفهم على أنها إساءة للنادي أو لجماهيره.

وأوضح عبد الناصر محمد خلال حديثه مع بانزا أهمية احترام جماهير الزمالك، بوصفها السند والداعم الأكبر للفريق في مختلف الظروف، مطالبا اللاعب بالتحلي بالمسؤولية وعدم نشر أي محتوى قد يثير غضب الجمهور مستقبلا.

وكان شيكو بانزا قرر دعم محمد السيد بمنشور عبر انستجرام وطالبه بغلق أذنيه بعد هجوم جمهور الزمالك على ناشئ الأبيض لعدم تجديد عقده.



فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدا الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة الماضية على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

