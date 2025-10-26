الأحد 26 أكتوبر 2025
رياضة

مبابي يقود هجوم ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

مبابي
مبابي

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة غريمه التلقيدي نادي برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة 

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

الصورة

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مواجهات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

فيما يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف ريال مدريد بفارق نقطتين، ويملك 22 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة، فيما خسر لقاء واحد.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويأتي برشلونة من فوز كبير بدوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري، وريال مدريد حقق فوزًا على حساب يوفنتوس بهدف دون مقابل.

ويطمع تشابي ألونسو في تحقيق فوزه الأول بالكلاسيكو كمدرب لريال مدريد، فيما يسعى الألماني هانز فليك مدرب برشلونة لاستكمال انتصارات فريقه على الغريم بكلاسيكو الأرض.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو 

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراس المرمى: كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، أرنولد، أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، هويسين.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو، إبراهيم دياز، ماستانتونو.

هشام نصر يكشف لـ«فيتو» حقيقة الشرط الجزائي في عقد جون إدوارد

الدوري الإنجليزي، برينتفورد يتقدم على ليفربول 2-1 في شوط أول مثير

نتائج كلاسيكو الأرض الموسم الماضي

وتغلب برشلونة على ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، بنتيجة 4-0، وبنتيجة 4-3.

وفي كأس السوبر الإسباني تفوق برشلونة على ريال مدريد بخماسية لهدفين، وفي نهائي كأس ملك إسبانيا فاز فريق فليك أيضًا، وكان ذلك بنتيجة 3-2.

