كلاسيكو الدوري الإسباني، لامين يامال يقود تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة غريمه التلقيدي نادي ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بالدي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، جول كوندي.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيران توريس، لامين يامال

ويستمر غياب النجم البرازيلي رافينيا عن قائمة برشلونة، بسبب عدم جاهزيته لخوض اللقاء.

قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني – دييجو كوشين – إيدير آلاير.

خط الدفاع: ألخياندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتين – جول كوندي – إريك جارسيا – جوفري تورينتس – تشافي إسبارت.

خط الوسط: بيدري جونزاليس – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – درو فيرنانديز

خط الهجوم: فيران توريس – لامين يامال – ماركوس راشفورد – روني باردجي - أنطونيو فيرنانديز.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مواجهات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

فيما يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف ريال مدريد بفارق نقطتين، ويملك 22 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة، فيما خسر لقاء واحد.

ويأتي برشلونة من فوز كبير بدوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري، وريال مدريد حقق فوزًا على حساب يوفنتوس بهدف دون مقابل.

نتائج كلاسيكو الأرض الموسم الماضي

وتغلب برشلونة على ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، بنتيجة 4-0، وبنتيجة 4-3.

وفي كأس السوبر الإسباني تفوق برشلونة على ريال مدريد بخماسية لهدفين، وفي نهائي كأس ملك إسبانيا فاز فريق فليك أيضًا، وكان ذلك بنتيجة 3-2.

