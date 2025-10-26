الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كلاسيكو الدوري الإسباني، لامين يامال يقود تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

لامين يامال
لامين يامال

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة غريمه التلقيدي نادي ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بالدي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، جول كوندي.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيران توريس، لامين يامال

الصورة

ويستمر غياب النجم البرازيلي رافينيا عن قائمة برشلونة، بسبب عدم جاهزيته لخوض اللقاء.

قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد 

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني – دييجو كوشين – إيدير آلاير.

خط الدفاع: ألخياندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتين – جول كوندي – إريك جارسيا – جوفري تورينتس – تشافي إسبارت.

خط الوسط: بيدري جونزاليس – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – درو فيرنانديز

خط الهجوم: فيران توريس – لامين يامال – ماركوس راشفورد – روني باردجي - أنطونيو فيرنانديز.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مواجهات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

فيما يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف ريال مدريد بفارق نقطتين، ويملك 22 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة، فيما خسر لقاء واحد.

ويأتي برشلونة من فوز كبير بدوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري، وريال مدريد حقق فوزًا على حساب يوفنتوس بهدف دون مقابل.

هشام نصر يكشف لـ«فيتو» حقيقة الشرط الجزائي في عقد جون إدوارد

الدوري الإنجليزي، برينتفورد يتقدم على ليفربول 2-1 في شوط أول مثير

نتائج كلاسيكو الأرض الموسم الماضي

وتغلب برشلونة على ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، بنتيجة 4-0، وبنتيجة 4-3.

وفي كأس السوبر الإسباني تفوق برشلونة على ريال مدريد بخماسية لهدفين، وفي نهائي كأس ملك إسبانيا فاز فريق فليك أيضًا، وكان ذلك بنتيجة 3-2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة ريال مدريد برشلونة أمام ريال مدريد تشكيل برشلونة امام ريال مدريد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

مواد متعلقة

هشام نصر يكشف لـ«فيتو» حقيقة الشرط الجزائي في عقد جون إدوارد

أخبار الرياضة اليوم: بيان مؤثر من جون إدوارد.. الأهلي يتأهل لمجموعات دوري الأبطال.. وقائمة ريال مدريد وبرشلونة للكلاسيكو

الدوري الإنجليزي، برينتفورد يتقدم على ليفربول 2-1 في شوط أول مثير

ليفربول يبحث عن هدف التعادل أمام برينتفورد بعد مرور 30 دقيقة

الدوري الإنجليزي، دانجو واتارا يسجل مبكرا لـ برينتفورد في شباك ليفربول

شاهد، أهداف مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بـ10 لاعبين يتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا بالفوز على إيجل نوار بهدف

الأهلي يبحث عن الهدف الثاني في شباك إيجل نوار بعد مرور 75 دقيقة

الأكثر قراءة

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

أرسنال يتقدم على كريستال بالاس بهدف إيزي في الشوط الأول

بسام راضي يستقبل شيخ الأزهر فى روما

مصدر أمني يكشف حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلاف طائفي في بني مزار

الدوري الإيطالي، روما يتقدم على ساسولو بهدف ديبالا في الشوط الأول

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. كناز بن الحصين، حليف حمزة بن عبد المطلب

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو يتربص به

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

المزيد
الجريدة الرسمية