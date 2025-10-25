أخبار الرياضة اليوم: بيان مؤثر من جون إدوارد.. الأهلي يتأهل لمجموعات دوري الأبطال.. وقائمة ريال مدريد وبرشلونة للكلاسيكو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أكد مصدر داخل الأهلي تطور حالة إمام عاشور لاعب الفريق الذي يعاني من الاصابة بفيروس a. مشددا على اقتراب عودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية.

يخضع أحمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحص طبي اليوم السبت من أجل الاطمئنان على إصابته التي تعرض لها بالأمس وتحديد البرنامج العلاجي.

وجه جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة البيضاء، تحدث فيها عن المرحلة الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن العمل مستمر دون تراجع رغم الأزمات المالية والضغوط الكبيرة.

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا، اليوم السبت، مع المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمقر الاتحاد بحضور مصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد،

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه للقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

الدوري المصري، خطف فريق المقاولون العرب فوزا مثيرا من مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف، خلال لقاء الفريقين باستاد السلام في الأسبوع الثاني عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، يظل أيقونة كرة القدم المصرية، مهما تعرض لانتقادات أو هجوم.

تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

فاز نابولي على انتر ميلان بنتيجة 3-1في المباراة التي أقيمت على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009، على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير بمدينة نصر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

أعلن تشابي ألونسو، مدرب فريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة الغريم التقليدي برشلونة، غدا الأحد، في مباراة الكلاسيكو التي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

