أخبار الرياضة اليوم: بيان مؤثر من جون إدوارد.. الأهلي يتأهل لمجموعات دوري الأبطال.. وقائمة ريال مدريد وبرشلونة للكلاسيكو
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
تطورات حالة إمام عاشور وموعد عودته إلى التدريبات الجماعية
أكد مصدر داخل الأهلي تطور حالة إمام عاشور لاعب الفريق الذي يعاني من الاصابة بفيروس a. مشددا على اقتراب عودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية.
فحص طبي لـ أحمد شريف في مران الزمالك
يخضع أحمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحص طبي اليوم السبت من أجل الاطمئنان على إصابته التي تعرض لها بالأمس وتحديد البرنامج العلاجي.
بعد هجومهم عليه، جون إدوارد يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك
وجه جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة البيضاء، تحدث فيها عن المرحلة الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن العمل مستمر دون تراجع رغم الأزمات المالية والضغوط الكبيرة.
تفاصيل جلسة أبو ريدة مع وزير الرياضة لبحث خطط تطوير الكرة المصرية
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا، اليوم السبت، مع المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمقر الاتحاد بحضور مصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد،
غياب رافينيا، فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد
أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه للقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.
المقاولون يحقق أول فوز له في الدوري على حساب مودرن سبورت 2-1
الدوري المصري، خطف فريق المقاولون العرب فوزا مثيرا من مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف، خلال لقاء الفريقين باستاد السلام في الأسبوع الثاني عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
نجيب ساويرس: محمد صلاح يظل أيقونة كرة القدم المصرية رغم الانتقادات
أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، يظل أيقونة كرة القدم المصرية، مهما تعرض لانتقادات أو هجوم.
الأهلي بـ10 لاعبين يتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا بالفوز على إيجل نوار بهدف
تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32.
نابولي يفوز على انتر ميلان بثلاثية وينتزع صدارة الدوري الإيطالي (فيديو)
فاز نابولي على انتر ميلان بنتيجة 3-1في المباراة التي أقيمت على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.
الأهلي يخسر على ملعبه أمام الزمالك بثلاثية في دوري الجمهورية 2009
فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009، على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير بمدينة نصر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.
ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة وغياب نجميه
أعلن تشابي ألونسو، مدرب فريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة الغريم التقليدي برشلونة، غدا الأحد، في مباراة الكلاسيكو التي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
