علاقة الحمى بالتسنين لدى الرضع، وطرق العلاج بالمنزل

التسنين، الذي يحدث عندما تنبت أسنان الأطفال لأول مرة من خلال اللثة، يمكن أن يسبب سيلان اللعاب والألم والانزعاج، ويبدأ الأطفال عادة في التسنين في عمر ستة أشهر، لكن كل طفل يختلف عن الآخر، وعادة تظهر الأسنان الأمامية في اللثة السفلية أولًا.

بينما يعتقد بعض الآباء أن التسنين يمكن أن يسبب الحمى، لا يوجد دليل يدعم هذه الفكرة، وصحيح أن التسنين قد يزيد قليلًا من درجة حرارة الطفل، لكنها لن ترتفع بدرجة كافية لتسبب الحمى.

إذا كان الطفل يعاني من الحمى في نفس وقت التسنين، فمن المحتمل أن يكون مرض آخر غير مرتبط هو السبب.

أعراض التسنين والحمى

بينما يستجيب كل طفل للألم بشكل مختلف، هناك بعض العلامات الشائعة التي قد تنبه إلى أن الطفل يعاني من التسنين أو أنه مريض.

التسنين

قد تشمل أعراض التسنين ما يلي:

سيلان اللعاب

طفح جلدي على الوجه (يحدث عادة بسبب رد فعل الجلد للعاب)

ألم اللثة

المضغ

الانزعاج أو التهيج

مشاكل النوم

على عكس الاعتقاد السائد، لا يسبب التسنين الحمى أو الإسهال أو طفح الحفاضات أو سيلان الأنف.

أعراض الحمى عند الرضع

بشكل عام، تُعرف الحمى عند الرضع بأنها درجة حرارة أعلى من 100.4 درجة فهرنهايت أو 38 درجة مئوية.

الأعراض الأخرى للحمى هي:

التعرق

قشعريرة أو رعشة

فقدان الشهية

التهيج

الجفاف

آلام الجسم

ضعف

ويمكن أن تحدث الحمى بسبب:

الفيروسات

العدوى البكتيرية

الإجهاد الحراري

بعض الحالات الطبية التي تؤثر على الجهاز المناعي

التطعيمات

بعض أنواع السرطان

في بعض الأحيان، لا يستطيع الأطباء تحديد السبب الدقيق للحمى.

كيفية تهدئة لثة الطفل المؤلمة أثناء التسنين

إذا كان الطفل يشعر بعدم الراحة أو الألم، فهناك علاجات يمكن أن تساعد.

فرك اللثة

قد تتمكن الأم من تخفيف بعض الانزعاج عن طريق فرك لثة الطفل بإصبعها النظيف أو ملعقة صغيرة باردة أو ضمادة شاش مبللة.

استخدم عضاضة

يمكن أن تساعد عضاضات الأسنان المصنوعة من المطاط الصلب في تهدئة لثة الطفل، ويمكن وضع عضاضات الأسنان في الثلاجة لتبرد، ولكن لا يجب أن توضع في الفريزر، وقد تتسبب التغيرات الشديدة في درجات الحرارة في تسرب المواد الكيميائية من البلاستيك.

جرب مسكنات الألم

إذا كان الطفل سريع الانفعال، اسأل طبيب الأطفال عما إذا كان بإمكانك إعطائه الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين لتخفيف الألم، لا تعطي طفلك هذه الأدوية لأكثر من يوم أو يومين ما لم يوجهك الطبيب بذلك.

تجنب منتجات التسنين الخطيرة

تعتبر بعض منتجات التسنين التي كانت تستخدم في الماضي ضارة الآن، وتشمل هذه:

جل التخدير، تحتوي منتجات التخدير على مادة البنزوكائين، وهي مادة مخدرة تُصرف دون وصفة طبية، وقد ارتبط استخدام مادة البنزوكائين بحالة نادرة ولكنها خطيرة تسمى ميتهيموغلوبين الدم، وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الآباء بتجنب استخدام هذه المنتجات على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.

أقراص التسنين، لا يجب على الآباء استخدام أقراص التسنين، وذلك بعد أن أظهرت الاختبارات المعملية أن بعض هذه المنتجات تحتوي على مستويات أعلى من البلادونا - وهي مادة سامة تُعرف باسم الباذنجان - والتي ظهرت على الملصق.

قلادات التسنين، يمكن أن تسبب أجهزة التسنين الحديثة هذه، المصنوعة من العنبر، الاختناق إذا انكسرت القطع.

هل يمكنك علاج أعراض الحمى لدى الطفل في المنزل؟

إذا كان الطفل يعاني من الحمى، فقد تجعله بعض التدابير أكثر راحة في المنزل.

أعطِ طفلك الكثير من السوائل

يمكن أن تسبب الحمى الجفاف، لذا من المهم التأكد من حصول الطفل على ما يكفي من السوائل طوال اليوم، وقد ترغب في تجربة محلول الإماهة الفموي، إذا كان الطفل يتقيأ أو يرفض الحليب، ولكن في معظم الأحيان يكون حليب الثدي المعتاد أو الحليب الصناعي جيدًا.

تأكد من حصول الطفل على الراحة

يحتاج الأطفال إلى الراحة حتى تتمكن أجسامهم من التعافي، خاصة أثناء مكافحة الحمى.

حافظ على برودة الطفل

ألبس الأطفال ملابس خفيفة، حتى لا يصابوا بالسخونة الزائدة، ويمكن أيضًا تجربة وضع منشفة باردة على رأس الطفل وإعطائه حمامًا إسفنجيًا فاترًا.

متى يجب زيارة طبيب الأطفال

يمكن التعامل مع معظم أعراض التسنين في المنزل، ولكن إذا كان الطفل صعب المراس أو غير مرتاح بشكل غير عادي، فيجب الاتصال بالطبيب.

تعد الحمى عند الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 أشهر أو أقل خطيرة، اتصل بطبيب الأطفال على الفور إذا كان الطفل حديث الولادة يعاني من الحمى.

إذا كان عمر الطفل أكبر من 3 أشهر ولكن أصغر من عامين، فيجب عليك الاتصال بطبيب الأطفال إذا كان لديه حمى:

ترتفع فوق 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية)

تستمر لأكثر من 24 ساعة

تبدو أنها تزداد سوءًا

أيضًا، اطلب الرعاية الطبية على الفور إذا كان طفلك يعاني من الحمى و:

يبدو أو يتصرف بشكل مريض جدًا

يصبح سريع الانفعال أو النعاس بشكل غير عادي

يعاني من نوبة

كان في مكان شديد الحرارة (مثل داخل السيارة)

رقبة متيبسة

يبدو أنه يعاني من ألم شديد

طفح جلدي

قيء مستمر

يعاني من اضطراب في الجهاز المناعي

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