أعراض التسنين عند الأطفال، وطرق علاجها بالمنزل

التسنين عند الأطفال يحدث عندما تبدأ أسنان الطفل بالظهور عبر خط اللثة، كلمة أخرى لها هي داء الأسنان.

عندما تبدأ أسنان الطفل في الظهور، قد يكون الأمر غير مريح.

تخترق الأسنان اللثة مما يسبب الألم الذي يمكن أن يأتي من التسنين، ولكن قبل أن يظهر تاج السن، يكون هذا الجزء من لثة الطفل قد تم تفكيكه بالفعل بواسطة الهرمونات، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

عندما تقوم هذه الهرمونات بعملها، فإنها تتسبب في تورم اللثة وتصبح مؤلمة، مما يسبب الألم.

التسنين، فيتو

متى يبدأ الأطفال بالتسنين؟

يبدأ معظم الأطفال بالتسنين عند عمر 6 أشهر تقريبًا، وقد يبدأ البعض بالتسنين في وقت مبكر، والبعض الآخر يبدأ في وقت لاحق بكثير، يكون الأمر مختلفًا بالنسبة لكل طفل.

كم من الوقت يستمر التسنين؟

التسنين ليس حالة ثابتة، فهو يحدث عندما يكون السن جاهزًا لاختراق اللثة، وتظهر معظم أسنان الطفل (الأسنان الأولية) في عمر 12 شهرًا تقريبًا، ثم تظهر الأضراس في الفترة ما بين 13 و19 شهرًا، وعادة تخرج جميع أسنان الطفل عندما يبلغ الأطفال 3 سنوات من العمر.

أعراض التسنين

الأعراض ليست هي نفسها لدى كل طفل، ولكنها قد تشمل:

اللثة منتفخة ومؤلمة

الضجة والبكاء

درجة حرارة مرتفعة قليلًا

قضم أو الرغبة في مضغ الأشياء الصلبة

كثرة اللعاب، مما قد يسبب طفحًا جلديًا على الوجه

السعال

فرك خدهم أو سحب أذنهم

جلب أيديهم إلى أفواههم

تغيرات في أنماط الأكل أو النوم

يمكن أن يكون التسنين مؤلمًا، لكنه لا يصيب الأطفال عادةً بالمرض، من المهم مراجعة الطبيب إذا كان الطفل يعاني من الإسهال أو القيء أو الطفح الجلدي في الجسم أو ارتفاع في درجة الحرارة أو السعال والاحتقان، فهذه ليست علامات طبيعية للتسنين.

يجب أيضًا الاتصال بطبيب الأطفال إذا كانت لثة طفلك تنزف أو رأيت أي صديد أو تورم في وجهه.

حمى التسنين

في بعض الأحيان، يصاب الأطفال الذين يمرون بالتسنين بحمى منخفضة الدرجة، ويحدث هذا عندما تكون درجة حرارة الجسم أعلى قليلًا من المعدل الطبيعي، ويطلق بعض الناس على هذه الحالة اسم حمى التسنين، إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أثناء التسنين، فمن المحتمل أن يكون هناك سبب آخر غير التسنين.

التسنين وتورم اللثة

قد يعاني بعض الأطفال من لثة حمراء ومنتفخة عندما يحاول أحد الأسنان اختراقها، ويجب أن يخفف هذا مع ظهور السن.

طفح التسنين

طفح التسنين ليس في الواقع بسبب التسنين، ويحدث الطفح الجلدي بسبب سيلان اللعاب، والذي يحدث غالبًا عندما يكون الأطفال في مرحلة التسنين، وهذا اللعاب يهيج الجلد ويسبب طفح جلدي، ويمكن أن تظهر على الخدين، الذقن، أو حتى الصدر.

لمنع الطفح الجلدي، احتفظي بقطعة قماش في متناول يديك حتى تتمكني من مسح اللعاب من وجه طفلك أو ذقنه أو صدره.

العلاجات المنزلية للتسنين

توجد عدد من العلاجات المنزلية التي يمكن استخدامها للتخفيف من الم التسنين لدي الأطفال، ومنها الآتي:

الأشياء الباردة، أي شيء بارد سيساعد على تخدير الألم عند الأطفال في مرحلة التسنين، بللي قطعة قماش نظيفة، واربطيها على شكل عقدة، ثم ضعيها في الثلاجة حتى يتمكن طفلك من حملها، ويمكنك أيضًا تبريد اللهاية لتخفيف الألم كعلاج طبيعي للألم.

التدليك، قد يؤدي فرك لثة طفلك بلطف إلى توفير الراحة، اغسلي يديك أولًا، ثم قدمي لطفلك إصبعًا أو مفصلًا ليمضغه، يمكنك تجربة الفرك بحركة دائرية لمعرفة ما إذا كان سيعجبهم ذلك.

حليب الثدي، بالنسبة لبعض الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية، يمكن للتمريض أن يهدئ عملية التسنين وسيرغبون في الرضاعة لفترة أطول، قد يجد الأطفال الآخرون أن المص مؤلم للثة وسيضطرون إلى الرضاعة بالزجاجة بدلًا من ذلك.

تقديم الماء، إذا كان عمر طفلك أكبر من 6 إلى 9 أشهر، يمكنك تقديم الماء البارد من كوب الشرب أيضًا.