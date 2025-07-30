أعراض التسنين عند الأطفال وطرق التعامل معها

أعراض التسنين عند الأطفال، التسنين عند الأطفال مرحلة صعبة على الطفل وآلام بسبب التغيرات والأعراض التى تطرأ على النوم وتسبب بكاؤه كثيرا.

وأعراض التسنين عند الأطفال، عديدة ومعروفة وتحث الأمهات على التعامل معها بحرص لتخفيف عن الطفل الأعراض المزعجة التى يعانى منها.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن التسنين مرحلة طبيعية يمر بها كل طفل، وعادة ما تبدأ هذه المرحلة ما بين عمر 4 إلى 7 أشهر، وقد تختلف المدة من طفل لآخر، خلال هذه الفترة، حيث تبدأ الأسنان اللبنية في الظهور مما يسبب بعض الأعراض التي قد تقلق الأمهات.

أعراض التسنين عند الأطفال

وأضاف عوض، أن من أعراض التسنين عند الأطفال:-

تورم واحمرار اللثة، حيث يظهر الانتفاخ في منطقة السن الذي على وشك الظهور.

زيادة إفراز اللعاب، بسبب محاولة اللثة التكيف مع عملية خروج الأسنان.

رغبة الطفل في العض، ويحاول الطفل وضع يده أو الألعاب في فمه لتخفيف الحكة.

فقدان الشهية أو تغير في عادات الأكل، بسبب الألم في اللثة.

البكاء والتهيج المستمر، نتيجة شعور الطفل بالألم وعدم الراحة.

اضطرابات النوم، وقد يستيقظ الطفل عدة مرات ليلًا بسبب الألم.

سحب الأذن أو فرك الخد، لأن ألم التسنين قد ينتقل إلى الأذن أو الخد.

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، عادة لا تتجاوز 38 درجة مئوية، أما الحمى العالية فقد تشير لوجود عدوى أخرى.

أعراض التسنين عند الأطفال

طرق علاج وتخفيف أعراض التسنين

وتابع، أنه عند ظهور أعراض التسنين عند الأطفال، يجب على الأمهات القيام ببعض الخطوات لتخفيف هذه الأعراض على الطفل لتهدئته، ومن هذه الأعراض:-

استخدام عضاضة باردة، حيث يساعد تبريد العضاضة في الثلاجة على تخفيف ألم اللثة.

تدليك اللثة بأصابع نظيفة بحركات دائرية يساعد على تهدئة الألم.

استخدام قطعة قماش مبللة وباردة، حيث يمكن للطفل العض عليها لتخفيف الالتهاب.

تقديم أطعمة باردة ولينة، مثل الزبادي أو مهروس الفواكه المبرد لتخفيف الألم.

الحفاظ على نظافة الفم، مثل مسح اللثة بلطف بقطعة شاش مبللة للحماية من الالتهابات.

استخدام جل أو أدوية خاصة بالتسنين، ويمكن استخدامها بعد استشارة الطبيب فقط.

تخفيف اللعاب، باستخدام فوطة ناعمة وجافة لمنع التهابات الجلد حول الفم.

متى يحتاج الطفل إلى طبيب

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه فى العادى لا يحتاج الطفل إلى طبيب ولكن أحيانا تصبح الأعراض حادة ونلاحظ ارتفاع حرارة الطفل بشكل كبير، مع وجود اسهال أو قيء أو طفح جلدى، مع رفض الطفل الطعام والرضاعة لفترات طويلة، وهنا يجب اصطحاب الطفل إلى طبيب مختص للمعرفة السبب والعلاج سريعا مع تقديم بعض الأدوية التى تخفف من أعراض التسنين الحادة عند الأطفال للحفاظ على راحته وهدوءه.

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