تأجيل محاكمة 168 متهمًا في قضية الإرهاب بالتجمع لسماع الشهود

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة محاكمة 168 متهمًا في القضية رقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع، إلى 30 ديسمبر المقبل، لاستكمال سماع أقوال الشهود.

وجاء في أوراق القضية أن المتهمين من الأول إلى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات العامة، وتهديد السلام الاجتماعي.

ووجهت النيابة العامة لباقي المتهمين تهم الانضمام والمشاركة في جماعة إرهابية، فضلًا عن اتهامات أخرى بالتحريض على العنف ونشر أفكار متطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

