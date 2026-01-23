من لؤلؤ إلى موناليزا، مي عمر ورهان الاسم الذي يصنع النجاح

18 حجم الخط

خلال السنوات الأخيرة، أكدت مي عمر مكانتها كواحدة من أبرز النجمات في الوطن العربي، بعدما صنعت لنفسها حضورًا ثابتًا وناجحًا في عالم الدراما بصفة عامة وخلال موسم رمضان الدرامي بصفة خاصة، ونجحت في أن تكون أدوارها “تريند” وأن تحقق بها نجاحًا كبيرًا.

واللافت أن مي عمر اتجهت في اختياراتها إلى خط واضح أصبح جزءًا من “علامتها الفنية"، وهي أن يحمل المسلسل اسم الشخصية نفسها التي تقدمها خلال أحداثه، في تجربة أصبحت علامة مميزة في اختياراتها الفنية.

كانت البداية مع مسلسل لؤلؤ عام 2020، إذ جسدت مي عمر شخصية لؤلؤ (سنية سيد بدوي)، الفتاة البسيطة التي تتحول مع الوقت إلى واحدة من نجمات الغناء، وارتبط اسم البطلة بالمسلسل ارتباطًا مباشرًا، محققًا نجاحًا لافتًا، ليصبح اسم لؤلؤ حاضرًا بقوة في وجدان الجمهور.

ثم واصلت هذا المسار في مسلسل رانيا وسكينة عام 2022، عندما قدمت شخصية رانيا السنهوري برفقة الفنانة روبي التي جسدت شخصية سكينة في العمل، قبل أن تعود بقوة في مسلسل نعمة الأفوكاتو عام 2024 بشخصية المحامية الشابة نعمة أبو علب التي تتعرض للخيانة وتسعى للانتقام، لتؤكد فكرة اسم البطلة الذي يتحول إلى اسم العمل في خطوة عززت هذا التوجه بشكل أكثر وضوحًا، وفي 2025، جاء مسلسل إش إش ليحمل اسم الشخصية نفسها التي قدمتها مي عمر في العمل وهي شخصية راقصة تدخل رحلة انتقام من شاب خدعها ولكن مسار حياتها يختلف بعد انطلاقها في هذه الرحلة.

ومع اقتراب موسم رمضان المقبل، تستعد مي عمر لمواصلة المسار نفسه عبر مسلسل الست موناليزا، حيث تجسد شخصية تحمل الاسم ذاته “موناليزا”، في استمرار لرهان الاسم الذي بات أحد مفاتيح نجاحاتها، ويمنح الجمهور ارتباطًا مباشرًا بالبطلة وبالعمل قبل حتى أن تبدأ الحكاية على الشاشة.

واللافت أن أسماء هذه الأعمال التي قدمتها مي عمر تبدو غالبًا مميزة ومختلفة وسهلة الحفظ وذات وقع خاص، ما يجعل الاسم نفسه جزءًا من التسويق للعمل قبل انطلاقه، حيث يجتمع الاسم المميز الذي يحفظه الجمهور بسهولة مع البوستر ليثير فضول الجمهور ويدفعه للتساؤل عما ينتظر الشخصية وما الذي ستواجهه داخل الأحداث قبل حتى انطلاق أولى حلقاته.

مسلسل الست موناليزا في رمضان 2026

مسلسل الست موناليزا يروي قصة حب بين مي عمر وأحمد مجدي، الذي يدعمها في تخطي مشاكلها الزوجية مع زوجها الأول، إلا أن شقيقة أحمد مجدي، التي تجسدها إنجي المقدم، تسعى إلى تدمير العلاقة بينهما.

والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: محمود عزب، وفاء عامر، شيماء سيف، وجوري بكر وسيتم عرضه على شاشة MBC مصر في رمضان 2026.

