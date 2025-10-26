ألغت الرحلة فضربها، القبض على سائق تطبيق نقل ذكي لتعديه على طالبة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق تطبيق نقل ذكي لتعديه على طالبة بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية في إطار جهود الأمن لمتابعة مخالفات السلوك العنيف أثناء خدمات النقل الذكى، قد رصدت منشورا بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر تعدي سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل على شقيقة أحد المواطنين وإحداث إصابتها بالكدمات بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

تبين من الفحص أن الطالبة "مصابة بكدمات" تقدمت ببلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، أفادت خلاله بتعرضها للاعتداء بالضرب بواسطة سلك كهرباء من قبل سائق سيارة التابع لتطبيق النقل الذكى، وذلك عقب إلغائها الرحلة بسبب وجود السائق في مكان مختلف عن الموقع المحدد بالتطبيق، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما انتهت بالتعدي عليها بالسب والضرب.

تم تحديد السيارة وضبط قائدها، مقيم بمدينة نصر بالقاهرة، وبحوزته سلك شاحن هاتف المستخدم في التعدي. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق واستكمال المراحل القانونية.

