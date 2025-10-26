الأحد 26 أكتوبر 2025
حوادث

الأمن يكشف حقيقة منشور التعدي على قائد توك توك بالإسماعيلية

الأمن يكشف حقيقة
الأمن يكشف حقيقة منشور التعدي على قائد "توك توك"

تمكنت  أجهزة الأمن بالإسماعيلية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء قائد مركبة "توك توك" بتعرضه للتعدي بالضرب وسرقة هاتفه المحمول ومركبته أثناء قيادتها.

وتبين أنه بتاريخ 13 الجاري، نشب خلاف بين الشاكي وشخصين حال توصيلهما لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة فايد، بسبب سرقة الشاكي كمية من السجائر من محل الشخصين، ما أدى إلى مشادة بينهم. تدخل بعض الأهالي لحل الخلاف وديًّا، وطلبوا من الشاكي الاحتفاظ بهاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومي على سبيل الأمانة لحين عقد جلسة عرفية، بينما أقر الشاكي لاحقًا بادعائه الكاذب لتوجيه الاتهام للشخصين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

