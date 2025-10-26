الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل لتيسير الخدمات الشرطية للمواطنين في 10 محافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة في محافظات: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية.

أسفرت جهود القوافل عن استخراج 9638 بطاقة رقم قومي و34699 مصدرًا مميكنًا، ومن المقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من 25/10/2025.

كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة: 15340 للطلبات الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتسليمها في نفس اليوم، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 958 بطاقة رقم قومي و163 مصدرًا مميكنًا.

وفي إطار الاستجابة للحالات الإنسانية، نفذ القطاع مأموريات منزلية ومستشفى لـ46 حالة لتجديد بطاقات الرقم القومي، كما استمر في إيفاد مأموريات للعاملين والزائرين للعاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، وتم استخراج وتسليم 346 بطاقة، بالإضافة إلى استقبال كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي حيث تم استخراج وتجديد 380 بطاقة.

لاقى هذا التيسير قبولًا واسعًا من المواطنين، لما له من مردود إيجابي في توفير الوقت والجهد، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الجماهيرية بصورة متميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.