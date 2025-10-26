الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل لتيسير الخدمات الشرطية للمواطنين في 10 محافظات

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل لتيسير الخدمات، فيتو

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة في محافظات: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية.

 

أسفرت جهود القوافل عن استخراج 9638 بطاقة رقم قومي و34699 مصدرًا مميكنًا، ومن المقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من 25/10/2025.

كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة: 15340 للطلبات الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتسليمها في نفس اليوم، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 958 بطاقة رقم قومي و163 مصدرًا مميكنًا.

خلال 24 ساعة، ضربات أمنية ضد المتاجرين بالنقد الأجنبي وضبط 3 ملايين جنيه

مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة وضبط مخدرات بـ88 مليون جنيه

وفي إطار الاستجابة للحالات الإنسانية، نفذ القطاع مأموريات منزلية ومستشفى لـ46 حالة لتجديد بطاقات الرقم القومي، كما استمر في إيفاد مأموريات للعاملين والزائرين للعاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، وتم استخراج وتسليم 346 بطاقة، بالإضافة إلى استقبال كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي حيث تم استخراج وتجديد 380 بطاقة.

لاقى هذا التيسير قبولًا واسعًا من المواطنين، لما له من مردود إيجابي في توفير الوقت والجهد، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الجماهيرية بصورة متميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخراج بطاقات الرقم القومي الخدمات الجماهيرية الخدمات الشرطية توفير الوقت والجهد تجديد بطاقات الرقم القومي

مواد متعلقة

خلال 24 ساعة، ضربات أمنية ضد المتاجرين بالنقد الأجنبي وضبط 3 ملايين جنيه

مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة وضبط مخدرات بـ88 مليون جنيه

ضبط 15 ألف كتاب في مطبعة غير مرخصة بدار السلام

ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة خطوط الهواتف المميزة باستخدام بطاقات مزورة

الداخلية تضبط 107 آلاف مخالفة مرورية متنوعة و81 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

“إشارات خادشة للحياء”.. القبض على سيدة تعتدي على شاب بالنزهة

حالة الطرق اليوم، اختناقات مرورية بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة الكبرى

حملات مكثفة تضبط 145 فرد خرطوش و44 بلطجيا وهاربا من المراقبة بالمحافظات

الأكثر قراءة

بالأسماء نتائج انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

ياسر جلال يفوز بمنصب وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض والقناة الناقلة

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

القضاء الإداري: حرمان المتهرب من الضريبة من مباشرة الحقوق السياسية

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: رسالة الأزهر تتجاوز حدود الأوطان وتدعم قيم التكافل بين الشعوب

فضل صلاة الضحى ووقتها وحكم المداومة عليها

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

المزيد
الجريدة الرسمية