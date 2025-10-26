الأحد 26 أكتوبر 2025
خلال 24 ساعة، ضربات أمنية ضد المتاجرين بالنقد الأجنبي وضبط 3 ملايين جنيه

النقد الأجنبي، فيتو
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم عن طريق إخفاء العملات عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.

مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة وضبط مخدرات بـ88 مليون جنيه

ضبط 15 ألف كتاب في مطبعة غير مرخصة بدار السلام

وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

الجريدة الرسمية