خلال 24 ساعة، ضربات أمنية ضد المتاجرين بالنقد الأجنبي وضبط 3 ملايين جنيه

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم عن طريق إخفاء العملات عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.

وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

