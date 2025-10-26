قناة ريال مدريد تستعرض آخر استعدادات ملعب سانتياجو بيرنابيو قبل لقاء برشلونة (فيديو)

ريال مدريد وبرشلونة، عرضت قناة ريال مدريد آخر استعدادات ملعب سانتياجو بيرنابيو قبل لقاء ريال مدريد وبرشلونة.

وأكدت القناة أن تيفو جماهير ريال مدريد ستعرض بانر بطول الملعب مكتوب عليه كلمة “ العظمة”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



صحيفة ماركا تؤكد الخبر..



سيُقدم ريال مدريد تيفو كاملًا يُغطي ملعب سانتياغو برنابيو بالكامل غدًا في الكلاسيكو، بكلمة واحدة: "العظمة" https://t.co/GtWBKNEg24 — محمود مجيد (@MMajeedX) October 25, 2025

وعرضت القناة غلق سقف ملعب سانتياجو بيرنابيو.

🚨🚨🚨🚨💣💣💣💣💣عاجل:



تم إغلاق سقف البرنابيو قبل المباراة pic.twitter.com/5JWxADZ7wB — محمود (@MH_1902) October 26, 2025

وأكدت تقارير إسبانية أن السبب هو عدم فتح السقف منذ شهرين، وهناك مشاكل ميكانيكية تمنع فتحه؛ لذلك سيكون السقف مغلقا في الكلاسيكو الليلة.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام برشلونة

تذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، على قناة beIN sports HD 1.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مواجهات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

فيما يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف ريال مدريد بفارق نقطتين، ويملك 22 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة، فيما خسر لقاء واحد.

ويأتي برشلونة من فوز كبير بدوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري، وريال مدريد حقق فوزًا على حساب يوفنتوس بهدف دون مقابل.

ويطمع تشابي ألونسو في تحقيق فوزه الأول بالكلاسيكو كمدرب لريال مدريد، فيما يسعى الألماني هانز فليك مدرب برشلونة لاستكمال انتصارات فريقه على الغريم بكلاسيكو الأرض.

نتائج كلاسيكو الأرض الموسم الماضي

وتغلب برشلونة على ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، بنتيجة 4-0، وبنتيجة 4-3.

وفي كأس السوبر الإسباني تفوق برشلونة على ريال مدريد بخماسية لهدفين، وفي نهائي كأس ملك إسبانيا فاز فريق فليك أيضًا، وكان ذلك بنتيجة 3-2.

