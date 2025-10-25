غياب رافينيا، فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه للقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد، غدًا الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الليجا.

غياب رافينيا عن قائمة برشلونة

ويستمر غياب النجم البرازيلي رافينيا عن قائمة برشلونة، بسبب عدم جاهزيته لخوض اللقاء.

بينما ضمت القائمة الفرنسي جوليس كوندي، رغم تعرضه للإصابة واحتمالية غيابه عن المباراة.

قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني – دييجو كوشين – إيدير آلاير.

خط الدفاع: ألخياندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتين – جول كوندي – إريك جارسيا – جوفري تورينتس – تشافي إسبارت.

خط الوسط: بيدري جونزاليس – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – درو فيرنانديز

خط الهجوم: فيران توريس – لامين يامال – ماركوس راشفورد – روني باردجي - أنطونيو فيرنانديز.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، ويأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

