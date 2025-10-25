السبت 25 أكتوبر 2025
رياضة

ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة وغياب نجميه

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو، مدرب فريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة الغريم التقليدي برشلونة، غدا الأحد، في مباراة الكلاسيكو التي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

غياب روديجر وألابا

وشهدت اختيارات ألونسو، تواجد كل من دين هويسين وداني كارفاخال وترينت ألكسندر أرنولد وداني سيبايوس، بينما يغيب كل من أنطونيو روديجير وديفيد ألابا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو 

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراس المرمى: كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، أرنولد، أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، هويسين.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو، إبراهيم دياز، ماستانتونو.

الجريدة الرسمية