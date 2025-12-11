المشدد 7 سنوات لربة منزل وعاطل بتهمة سرقة المواطنين في السلام

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل وعاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة وحيازة سلاح أبيض مطواه بدائرة قسم شرطة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الثاني سرق المبلغ النقدى والهاتف المحمول المبينين بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه في الطريق العام عن طريقة مساعدة المتهمة الثانية ربة منزل بأسلوب المغافلة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة استوقفت طالبا وأخذت منه هاتفه المحمول بحجة إجراء مكالمة ثم سرقته.



وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على ربة منزل وعاطل لها معلومات جنائية واعترفا بسرقة المجني عليه وأرشدا عن عن المبلغ المسروق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترصد فيتو عقوبة السرقة والحالات المشددة للعقوبة وما هي عقوبة المتهم كالآتي:

وقالت شيرين محفوظ المحامية بالنقض، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن من يرتكب واقعة سرقة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



الظروف المشددة لعقوبة السرقة

وأكدت شيرين محفوظ المحامية بالنقض والادارية العليا، أنه توجد عقوبات بالحبس مع الشغل وهى كالتالي:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد الأماكن المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. - على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

