إعدام مواطن مصري في السعودية لهذا السبب

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، بيانا رسميا أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق (م،م،ح)، مصري الجنسية، في منطقة مكة المكرمة.

الآيات القرآنية التي تحذّر من الإفساد في الأرض

وأشار البيان إلى الآيات القرآنية التي تحذّر من الإفساد في الأرض، ومنها قول الله تعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)، وقال تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين)، وقال تعالى: (والله لا يحب الفساد)، وقال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).

سبب إعدام مصرى فى السعودي 

وأوضح البيان أن الجاني (م،م،ح) قد أقدم على جلب وتلقي أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة بقصد الترويج، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، وكشف التحقيق معه عن تورطه في الجريمة، فتمت إحالته إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا يقضي بثبوت التهمة عليه وقتله تعزيرًا.

 أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا

وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

ونفذ حكم القتل تعزيرا بحق الجاني اليوم الخميس  11 ديسمبر 2025م في مكة المكرمة.

أشد العقوبات النظامية بحق مهرّبي المخدرات

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإعلان يأتي تأكيدا على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على:

حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، إيقاع أشد العقوبات النظامية بحق مهرّبي المخدرات ومروّجيها، التصدي لما تسببه هذه الآفة من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، الحفاظ على الحقوق وصون القيم.

كما حذرت الوزارة كل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم، مؤكدة أن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

