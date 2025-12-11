نشوى الديب تخوض جولة الإعادة في دائرة إمبابة أمام وليد المليجي

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة التصويت في دائرة إمبابة ضمن الدوائر الـ 19 دائرة الملغاة بقرار منها ضمن محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأسفرت النتيجة عن فوز المرشح أحمد العجوز (مستقل) بعضوية مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث، بينما ستجرى جولة إعادة بين كل من المرشح وليد المليجي مرشح حزب مستقبل وطن، والمرشحة نشوى الديب (مرشح مستقل)، من أجل حجز المقعد المتبقي في الدائرة داخل مجلس النواب.

وأجريت الانتخابات في الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في 7 محافظات كالآتي: محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

ومحافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

