الجيزة تواصل تجميل محيط المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح العالمي

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتجميل الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، ضمن الاستعدادات المكثفة للحدث العالمي المرتقب وحرص المحافظة على إظهار المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق الذي يعكس مكانة مصر التاريخية والسياحية أمام الزوار من مختلف دول العالم.

واطّلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أعمال الصيانة والتجميل للمسطحات الخضراء والأشجار والمزروعات المحيطة بالمتحف الكبير، بالإضافة إلى محيط فنادق الإقامة والمسارات والطرق المؤدية إليه. كما شملت الأعمال رفع كفاءة النظافة العامة، ودهان الأرصفة والبلدورات، وتنسيق المشهد الجمالي العام بما يبرز القيمة السياحية للموقع كأحد أهم المقاصد الثقافية العالمية.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة تعمل على رفع درجة الاستعداد القصوى للإنتهاء من جميع أعمال التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ظهور المنطقة المحيطة بالمتحف بالشكل الذي يليق بعظمة وتاريخ مصر.

كما تابع "النجار" نسب تنفيذ الأعمال الجارية في شوارع المنصورية، وطريق مصر – إسكندرية الصحراوي، وطريق الفيوم، ومدخل فندق مينا هاوس، وميدان الرماية، موجّهًا هيئة النظافة والتجميل بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضمان الانتهاء من الخطة التنفيذية في الوقت المحدد، وتحقيق أفضل معايير الجودة والجمال في جميع مراحل التنفيذ.

