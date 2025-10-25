السبت 25 أكتوبر 2025
انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة الهادفة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز جهود الوقاية من الأمراض الوبائية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الحملة تأتي في إطار مواصلة جهود الدولة لتنمية وحماية الثروة الحيوانية، وتوفير التحصينات اللازمة بما يحقق بيئة غذائية آمنة ويحافظ على صحة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قاموا بالمرور الميداني على لجان التحصين للتأكد من جاهزيتها واستلامها لكافة المستلزمات والتحصينات المطلوبة، مع التشديد على الالتزام بتطبيق اشتراطات الأمان الحيوي أثناء تنفيذ أعمال التحصين. كما تم تنفيذ برامج إرشادية وتوعوية لتعريف المربين بأهمية التحصين وخطورة الأمراض المستهدفة وطرق الوقاية منها.

 

 

 

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء إلى تقديم الدعم الكامل للوحدات البيطرية والوحدات القروية، بما يضمن إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها على الوجه الأمثل.

وتناشد محافظة الجيزة جميع المربين وأصحاب المزارع التعاون مع فرق التحصين البيطرية لضمان حماية الثروة الحيوانية من خطر الأمراض الوبائية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وصحة المجتمع.

