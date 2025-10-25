السبت 25 أكتوبر 2025
حملات بحي الطالبية لغلق الورش والمقاهي المخالفة

غلق المحال المخالفة،فيتو
واصل حي الطالبية مجهوداته المكثفة في مواجهة المخالفات والإشغالات، حيث قام حي الطالبية بتنفيذ حملة موسعة استهدفت غلق وتشميع عدد من الورش غير المرخصة داخل الكتلة السكنية، والتي تسببت في إزعاج المواطنين ومخالفة القوانين المنظمة لاستخدامات الأراضي.

كما شملت الحملة إزالة إشغالات المقاهي المخالفة وضبط التكاتك غير الملتزمة بقواعد المرور في نطاق الحي، وذلك بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق لضمان تطبيق القانون بكل حزم.

وجاءت هذه الجهود تحت إشراف وقيادة حامد سلامة رئيس حي الطالبية، الذي أكد استمرار الحملات اليومية للتصدي لأي مخالفات تمس راحة المواطنين أو تعيق حركة المرور داخل الحي.

وأكد سلامة أن حي الطالبية مستمر في تنفيذ توجيهات محافظ الجيزة بكل دقة، لتحقيق الانضباط وفرض هيبة الدولة، داعيًا أصحاب الورش والمقاهي إلى سرعة توفيق أوضاعهم القانونية لتجنب الغلق والمساءلة.

 

الجريدة الرسمية