رئيس حي الهرم يتفقد محيط المتحف المصري الكبير

تفقد المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، اليوم السبت، محيط المتحف المصري الكبير وشارع المنصورية، وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين،

وخلال الجولة، تابع رئيس الحي أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات أولًا بأول، موجهًا بضرورة استمرار حملات النظافة المكثفة ورفع كفاءة الطرق والميادين المحيطة بالمتحف، بما يتناسب مع القيمة الحضارية للموقع الذي يعد من أهم المقاصد السياحية في مصر والعالم.

كما شدد عبد الصادق على ضرورة إزالة أي إشغالات أو تعديات تعيق حركة المرور أو تشوه المظهر العام، مع متابعة أعمال الإنارة والتشجير والتجميل على جانبي الطريق.

وأكد رئيس حي الهرم أن الحي مستمر في تنفيذ حملاته اليومية لتحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق المحيطة بالمشروعات القومية الكبرى، مشيرًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق لتقديم صورة حضارية تليق بمحافظة الجيزة وبالمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه المرتقب.



