محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في فعاليات افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني (EGY AGRI)، والذي تستضيفه محافظة الوادي الجديد على أرض المعارض بمدينة الخارجة خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء وممثلي الجهات المعنية وشركات الاستثمار الزراعي والمراكز البحثية.

حضر الافتتاح كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الزراعي والاستثماري.

ويتزامن انعقاد المعرض مع موسم جني التمور بالمحافظة، في إطار دعم جهود تسويق التمور المصرية محليًا وعالميًا وفتح آفاق جديدة أمام منتجات الوادي الجديد المتميزة بجودتها العالية وإنتاجها الوفير، بمشاركة واسعة من مزارعي النخيل وأصحاب مصانع التمور من مختلف المحافظات والدول العربية.



وشهدت فعاليات المعرض تكريم عشرة مصانع جديدة للتمور لانضمامها إلى القائمة البيضاء لتصدير منتجاتها بعد استيفاء معايير ومتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك في احتفالية شارك فيها عدد من الوزراء والمحافظين، تقديرًا لجهود تلك المصانع في رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.



وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المعرض يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المحافظات والجهات المعنية في دعم القطاعات الإنتاجية والزراعية، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة حريصة على تبادل الخبرات مع مختلف المحافظات في مجالات التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء وتطوير منظومة تسويق المنتجات الزراعية.



وأضاف المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التمور لما يمثله من قيمة اقتصادية كبيرة وفرص واعدة للتصدير، مؤكدًا أن ما تشهده محافظة الوادي الجديد من تطور في هذا المجال يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الصناعات القائمة على الزراعة وتحقيق التنمية المتكاملة في صعيد مصر.



وقد قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بإهداء درع المحافظة إلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تقديرًا لمشاركته ودعمه لجهود تنمية وتطوير الصناعة الزراعية.



واختتم محافظ الجيزة جولته بالمشاركة في تفقد عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث أشاد بجودة المعروضات والمستوى التنظيمي المتميز للفعالية، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه المعارض يسهم في الترويج للمنتجات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة الإنتاج الزراعي والغذائي.

