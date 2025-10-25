أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه الطرق غدا.. تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال أيام.. والسبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

شهد اليوم الرئاسي متابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي تقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي سوف تقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر في الأول من نوفمبر المقبل، حيث استعرض وزير السياحة والآثار الإجراءات والتحضيرات التي تتم بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يشمل الجوانب اللوجستية والفقرات المقترحة للفعاليات، إلى جانب الترتيبات التنظيمية المرتبطة بها.

تستعد شركات المترو لتطبيق مواعيد التشغيل الجديدة الخاصة بالتوقيت الشتوي، وذلك بالتزامن مع بدء العمل رسميًا بـ التوقيت الشتوي الخميس المقبل، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من صباح الجمعة الأولى من شهر نوفمبر، عقب تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام منتصف ليل الخميس الأخير من أكتوبر

ومن المنتظر أن تُعلن شركات المترو خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل المواعيد الجديدة، بما يضمن انتظام حركة القطارات وتسهيل تنقلات الركاب في مختلف الخطوط، مع التأكيد على جاهزية المحطات لاستقبال الركاب وفق التوقيت الجديد.

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، الحملة القومية لتحصين الماشية، ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، والتي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المربين.

ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، بتكثيف جهود التحصين الوقائي والرقابة الوبائية، لضمان خلو البلاد من الأمراض العابرة للحدود، وتوفير لحوم وألبان آمنة للمواطنين، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم لمربي الثروة الحيوانية.

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه بناءً على الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تقرر أن يكون يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 إجازة رسمية في الدولة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى قد تكون كثيفة وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تبدأ فى الرابعة فجرا وتنتهى التاسعة صباحا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد حيث يسود طقس خريفى معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الانحاء.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، الاحتفالية الوطنية الكبرى التي أقيمت تحت عنوان “وطن السلام”، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس، فور وصوله إلى مقر الاحتفالية، وقع على “رسالة سلام من مصر إلى العالم”، بما يرمز إلى التزام الدولة المصرية بنهج السلام وصونه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ومبدأً راسخًا في سياستها الوطنية والدولية، وتلا ذلك انطلاق فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة عن السلام، لتتوالى بعدها فقرات البرنامج الفني والثقافي، التي تضمنت عروضًا فنية وغنائية، تناولت موضوعات السلام، ووقف الحرب في غزة، والتقدير لكفاح أهل سيناء وصمودهم، إلى جانب كلمات مُسجلة لعدد من رموز الدولة المصرية في مجالات قوتها الناعمة، الدينية، الطب، الآثار، التاريخ، الإعلام، الفن، والرياضة، بالإضافة إلى عرض افلام تسجيلية بعنوان "حراس الرمال"،"مصر طريق العودة" و"بصيرة قائد".

