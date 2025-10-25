محافظ الجيزة يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الاستعدادات النهائية التي تجريها المحافظة استعدادًا لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة التنفيذية المعنية، لمراجعة التجهيزات والتأكيد على الجاهزية الكاملة للحدث العالمي المرتقب.

وشدّد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة الدورية والميدانية المستمرة لجميع المسئولين حتى انتهاء فعاليات الافتتاح، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لضمان خروج الحفل بالصورة الحضارية التي تليق بمكانة مصر أمام العالم.

كما وجّه النجار بمراجعة المسارات المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، وخطط انتشار فرق العمل والطوارئ التابعة لأجهزة المرافق، مع التأكيد على أهمية المتابعة اللحظية، وإجراء تدريبات ميدانية عملية للتأكد من جاهزية الفرق وقدرتها على التعامل مع أي طارئ.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتحسين بمسارات الضيوف والسائحين المشاركين في الحفل، والاهتمام بأدق التفاصيل لضمان الظهور بالمظهر اللائق بهذا الحدث التاريخي، الذي من المقرر أن يحظى بتغطية إعلامية عالمية وبث مباشر في ميادين المحافظة لإتاحة الفرصة للمواطنين لمشاركة لحظات الاحتفال.

واستمع المحافظ خلال الاجتماع إلى تقارير ميدانية من الأجهزة التنفيذية حول نسب الإنجاز في أعمال النظافة والمرافق العامة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز والمرور، مؤكدًا توفير فرق طوارئ ودعم تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وربط غرف العمليات الفرعية بالغرفة الرئيسية بالمحافظة لضمان سرعة الاستجابة لأي مواقف طارئة.

وأشاد محافظ الجيزة بحجم التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية، موجهًا باستمرار رفع درجة الاستعداد طوال الأسبوع وحتى انتهاء فعاليات الافتتاح، والإسراع في استكمال الأعمال المتبقية، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا يبرز الوجه الحضاري لمصر أمام العالم.

