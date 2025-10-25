السبت 25 أكتوبر 2025
محافظ الجيزة يتفقد كفاءة الطرق والمسارات المؤدية إلي المتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على متابعة الاستعدادات الميدانية لأجهزة المحافظة ومعاينة كفاءة المسارات المخصصة لحركة سير الضيوف المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك عقب اجتماعه بقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الاستعدادات النهائية.

وخلال جولته تابع المحافظ أعمال الإنارة بالطرق والمسارات المؤدية إلى المتحف، ومستوى النظافة، والأعمال التجميلية الجارية، من تركيب أعلام الدول وبانرات الدعاية والإعلان الخاصة بحفل الافتتاح.
وشملت جولة المحافظ طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدايةً من ميدان الرماية وحتى مطار سفنكس الدولي، بالإضافة إلى محور 26 يوليو والطريق الدائري. 
 

حيث تواصل المحافظ خلالها هاتفيًا مع عدد من مسؤولي الأجهزة والوزارات لتنسيق الجهود، وسرعة الانتهاء من الملاحظات وأعمال رفع الكفاءة بالقطاعات المتبقية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، والأجهزة المعنية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وتكثيف المرور على كافة مواقع العمل، للتأكد من استقرار الاستعدادات والالتزام بالمستوى الجمالي اللائق بهذا الحدث العالمي.

الجريدة الرسمية