ضبط 15 ألف كتاب في مطبعة غير مرخصة بدار السلام

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المدير المسئول عن مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام المطبعة بطباعة العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسئول، وبحوزته نحو 15 ألف نسخة من الكتب والأغلفة المخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية. وأقر المتهم بارتكاب المخالفات بالتعاون مع مالك المطبعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

