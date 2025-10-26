“إشارات خادشة للحياء”.. القبض على سيدة تعتدي على شاب بالنزهة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على سيدة لقيامها بالتعدي على شاب بالسب والتلويح له بإشارات خادشة للحياء، بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام السيدة بالتعدي عليه بالسب وإتلاف هاتفه المحمول، على إثر مشادة كلامية بينهما حول أولوية استخدام إحدى ماكينات الصرافة.

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود لتاريخ 6 سبتمبر الماضي، حيث توجهت السيدة إلى قسم شرطة النزهة وادعت قيام الشاب بالتعدي عليها بالسب لنفس السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور وقوع الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

