الداخلية تضبط 107 آلاف مخالفة مرورية متنوعة و81 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 107200 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 1627 سائقًا تبين إيجابية 81 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة.

وفي إطار استهداف مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات من ضبط 819 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، وفحص 142 سائقًا تبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المواد المخدرة، كما تم ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام، والتحفظ على 9 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن جهود الوزارة للحفاظ على أمن وسلامة الطرق.

